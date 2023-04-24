«Аль-Наср» уступил «Аль-Вехде» в Кубке Саудовской Аравии, Роналду сыграл полный матч

Завершился матч полуфинала Кубка Саудовской Аравии, в котором встречались «Аль-Наср» и «Аль-Вехда». «Аль-Вехда» одержала победу со счётом 1:0.

Единственный гол в матче забил Жан-Давид Богель, открыв счёт на 23-й минуте встречи. В начале второго тайма защитник «Аль-Вехды» Абдулла Аль-Хафит получил вторую жёлтую карточку, но его команда сумела выстоять в меньшинстве. Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду провёл на поле весь матч, не отметившись результативными действиями.

«Аль-Наср» завершил выступление в Кубке Саудовской Аравии. В финальном матче турнира «Аль-Ведха» сыграет с «Аль-Хилялем», который победил в полуфинале «Аль-Иттихад».

В чемпионате Саудовской Аравии «Аль-Наср» находится на втором месте, а «Аль-Вехда» — на 13-м.