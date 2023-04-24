Форвард «Спартака» Соболев: Дуарте реально тяжело — в чужой стране и не знает языка

Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев поддержал своего товарища по команде Алексиса Дуарте после матча 24-го тура чемпионата России между «Спартаком» и «Краснодаром» (4:3).

«Что касается второго гола и действий Дуарте, Батчи — очень быстрый. Поймите, Алексис только осваивается — ему тяжеловато. Как я уже говорил, не говорит на английском. Ему нужно чуть больше времени на адаптацию. Скромный парень — мы его поддерживаем. Ему реально тяжело. В чужой стране и не знает языка», — передаёт слова Соболева корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Сегодняшний матч закончился волевой победой «Спартака» со счётом 4:3. Красно-белые сперва отыгрались с 0:2, а позже – с 2:3. На 84-й минуте благодаря голу Промеса команда вырвала победу.

«Спартак» проиграл лишь один раз в 15 последних матчах чемпионата.

В нынешнем сезоне РПЛ москвичи располагаются на третьей строчке турнирной таблицы, набрав 48 очков. «Краснодар» находится на седьмом месте с 38 баллами.