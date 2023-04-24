Завершение строительства отеля Роналду за € 60 млн отложено на четыре года

Завершение строительства элитной гостиницы нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду в Париже отложено до 2027 года. Об этом сообщает Daily Mail.

Первоначально отель, который оценивается в € 60 млн, должен был открыться в 2021 году, но из-за пандемии сроки перенесли на 2023 год. Однако позднее завершение было перенесено ещё на четыре года. Предполагается, что задержки вызваны неким расследованием со стороны общественности и французских политиков. Сообщается, что в 2027 году Роналду может уже завершить карьеру.

Роналду вовлечён в проект совместно с компанией Pestana Hotel Group. Предполагается, что отель будет вмещать 210 номеров, бар на крыше и бассейн с панорамным видом на французскую столицу.