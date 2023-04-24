Виктор Осимхен не против перейти в «Баварию»

Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен не возражает против возможного перехода в «Баварию» в летнее трансферное окно, сообщает журналист Флориан Плеттенберг в своём «твиттере».
По информации источника, нигерийский форвард уведомил своих агентов о том, что его устраивает потенциальное сотрудничество с мюнхенским клубом. Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис оценивает 24-летнего нападающего в € 150 млн. Переговоры с мюнхенским клубом ещё не начались.
Сообщается, что в сделку по переходу Осимхена в «Баварию» мог бы быть включён сенегалец Садио Мане, в продолжении сотрудничества с которым мюнхенцы не заинтересованы. «Наполи» не рассматривает такой вариант, так как не сможет покрыть зарплату сенегальца.
Осимхен является лучшим бомбардиром текущего розыгрыша чемпионата Италии. На его счету 21 забитый мяч в 25 матчах.
Контракт форварда с неаполитанцами рассчитан до конца июня 2025 года. По данным интернет-портала Transfermarkt, стоимость футболиста – € 100 млн.
В текущем сезоне Осимхен провел за «Наполи» 33 матча во всех турнирах и забил 26 голов.
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