Уткин: Джикия молодец, но помогать людям — это нормально

Футбольный журналист Василий Уткин прокомментировал поступок защитника «Спартака» Георгия Джикии в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (4:3).
«Джикия молодец, конечно. Кто спорит. Но вообще помочь человеку — это не супер. Это, ребят, нормально. Так и надо. Молодец, что быстро сообразил. В пылу борьбы не каждый бы вообще успел задуматься, а Георгий вот успел. А помогать — это нормально», — написал Уткин в своём телеграм-канале.
Во время матча Георгий оказал помощь полузащитнику «Краснодара» Кади Боржесу. В начале второго тайма при счёте 1:0 в пользу «Краснодара» Джикия столкнулся плечом с виском Кади. После столкновения игрок «Краснодара» потерял сознание. Джикия вытащил Кади язык, после чего на поле вышла медицинская бригада.
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