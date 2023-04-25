Скира: Сёюнджю подпишет контракт с «Атлетико» до 2027 года

Защитник «Лестера» Чаглар Сëюнджю достиг принципиального соглашения с мадридским «Атлетико». Все детали сделки уже согласованы. Об этом сообщает известный итальянский журналист Николо Скира.
Турок, действующий договор которого с «лисами» завершается будущим летом, перейдёт в стан «матрасников» на правах свободного агента. По информации инсайдера, он подпишет контракт сроком на четыре года.
Напомним, мадридский «Атлетико» пытался заполучить игрока турецкой сборной ещё в зимнее трансферное окно, но не сумел договориться с «Лестером», который ведёт борьбу за сохранение прописки в элитном дивизионе.
26-летний Сëюнджю стал игроком «Лестера» в августе 2018 года. «Фрайбург» получил за него больше € 21 млн. В нынешнем сезоне защитник провёл всего четыре матча в Премьер-лиге.
- 25 апреля 2023
-
01:20
-
00:53
-
00:53
-
00:44
-
00:35
-
00:35
-
00:25
-
00:13
-
00:07
- 24 апреля 2023
-
23:59
-
23:54
-
23:45
-
23:43
-
23:32
-
23:29
-
23:13
-
23:07
-
23:03
-
22:59
-
22:51
-
22:47
-
22:45
-
22:41
-
22:40
-
22:34
-
22:32
-
22:30
-
22:28
-
22:26
-
22:26
-
22:21
-
22:18
-
22:17
-
22:13
-
22:12