Скира: Сёюнджю подпишет контракт с «Атлетико» до 2027 года

Защитник «Лестера» Чаглар Сëюнджю достиг принципиального соглашения с мадридским «Атлетико». Все детали сделки уже согласованы. Об этом сообщает известный итальянский журналист Николо Скира.

Турок, действующий договор которого с «лисами» завершается будущим летом, перейдёт в стан «матрасников» на правах свободного агента. По информации инсайдера, он подпишет контракт сроком на четыре года.

Напомним, мадридский «Атлетико» пытался заполучить игрока турецкой сборной ещё в зимнее трансферное окно, но не сумел договориться с «Лестером», который ведёт борьбу за сохранение прописки в элитном дивизионе.

26-летний Сëюнджю стал игроком «Лестера» в августе 2018 года. «Фрайбург» получил за него больше € 21 млн. В нынешнем сезоне защитник провёл всего четыре матча в Премьер-лиге.