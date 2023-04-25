Нагельсман откажет «Тоттенхэму», если не получит право голоса в трансферных делах клуба

Немецкий тренер Юлиан Нагельсман назвал условия, при соблюдении которых согласится возглавить «Тоттенхэм». По информации Independent, 35-летний тренер хотел бы приступить к работе только после завершения текущего сезона и иметь решающее слово в трансферных сделках клуба.
Напомним, накануне лондонский клуб столкнулся с очередным менеджерским кризисом: после отставки Антонио Конте исполнять обязанности главного тренера поручили Кристиану Стеллини, но и он был уволен менее чем через месяц, после поражения от «Ньюкасл Юнайтед» со счётом 1:6 и критики в адрес Дэниела Леви.
Временно командой руководит помощник Стеллини Райан Мэйсон, но председатель правления «шпор» намерен в ближайшее время изменить ситуацию, пригласив тренера с именем, и главным кандидатом остаётся Нагельсман, недавно уволенный из «Баварии» и уже успевший отказать «Челси».
Леви надеялся уговорить Нагельсмана принять бразды правления командой немедленно, и, если переговоры зайдут в тупик, альтернативой немцу может стать Арне Слот из «Фейеноорда».
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