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Джикия вытаскивал язык игроку «Краснодара», Промес ярко отпраздновал победный гол. Фото

Джикия вытаскивал язык игроку «Краснодара», Промес ярко отпраздновал победный гол. Фото
«Спартак» — «Краснодар»
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24 апреля в Москве состоялся матч 24-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором московский «Спартак» принимал «Краснодар». Встреча закончилась победой красно-белых со счётом 4:3.

На 11-й минуте Джон Кордоба вывел гостей вперёд. На 58-й минуте Батчи удвоил преимущество «Краснодара». На 63-й минуте Александр Соболев отыграл один мяч, реализовав 11-метровый удар, а спустя пять минут оформил дубль. На 74-й минуте Эдуард Сперцян вновь вывел «Краснодар» вперёд. Спустя девять минут Антон Зиньковский сравнял счёт, а затем отличился Квинси Промес и установил итоговый счёт встречи.

«Спартак» располагается на третьей строчке турнирной таблицы, набрав 48 очков. «Краснодар» — седьмой с 38 очками.

Лучшие фото с матча «Спартак» — «Краснодар» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.

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