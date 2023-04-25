Джикия вытаскивал язык игроку «Краснодара», Промес ярко отпраздновал победный гол. Фото

24 апреля в Москве состоялся матч 24-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором московский «Спартак» принимал «Краснодар». Встреча закончилась победой красно-белых со счётом 4:3.
На 11-й минуте Джон Кордоба вывел гостей вперёд. На 58-й минуте Батчи удвоил преимущество «Краснодара». На 63-й минуте Александр Соболев отыграл один мяч, реализовав 11-метровый удар, а спустя пять минут оформил дубль. На 74-й минуте Эдуард Сперцян вновь вывел «Краснодар» вперёд. Спустя девять минут Антон Зиньковский сравнял счёт, а затем отличился Квинси Промес и установил итоговый счёт встречи.
«Спартак» располагается на третьей строчке турнирной таблицы, набрав 48 очков. «Краснодар» — седьмой с 38 очками.
Лучшие фото с матча «Спартак» — «Краснодар» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.
- 25 апреля 2023
-
09:09
-
09:00
-
09:00
-
08:54
-
08:46
-
08:39
-
08:30
-
08:08
-
07:47
-
07:39
-
07:30
-
07:01
-
06:56
-
06:50
-
06:08
-
05:58
-
05:30
-
04:55
-
04:49
-
04:31
-
04:25
-
04:11
-
03:51
-
03:12
-
03:02
-
02:58
-
02:45
-
02:42
-
02:27
-
02:12
-
01:59
-
01:56
-
01:40
-
01:20
-
00:53