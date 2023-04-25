Анчелотти высказался о перспективах украинского голкипера Лунина в нынешнем сезоне

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти заявил, что украинский голкипер клуба Андрей Лунин может провести несколько матчей до конца сезона.
«Лунин? Если Куртуа в порядке, он продолжит играть. Может быть, Лунин сыграет несколько матчей до конца сезона», — приводит слова Анчелотти Madrid Xtra.
Лунин выступает за «Реал» с 2018 года. Контрактное соглашение голкипера с клубом рассчитано до 2024 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 11 матчах во всех турнирах, в которых пропустил девять голов и в четырёх матчах отыграл «на ноль».
После 30 туров «Реал» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании, записав в свой актив 65 очков. От лидирующей «Барселоны» команда отстаёт на 11 очков.
В полуфинале Лиги чемпионов «Реал» сыграет с «Манчестер Сити». Первый матч состоится 9 мая. Ответная игра запланирована на 17 мая.
Вратарь забил гол ударом через себя в любительском футболе:
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