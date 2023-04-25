Криштиану Роналду вступил в конфликт с тренерским штабом «Аль-Насра» по ходу матча

Португальский нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду вступил в конфликт со своим тренерским штабом после первого тайма полуфинала Кубка Саудовской Аравии с «Аль-Вехдой».

Уходя с поля, португалец начал что-то раздражённо высказывать в адрес своего тренерского штаба.

Сам матч завершился победой «Аль-Вехды» со счётом 1:0. Таким образом, «Аль-Наср» завершил выступление в Кубке Саудовской Аравии. В финальном матче турнира «Аль-Вехда» сыграет с «Аль-Хилялем», который победил в полуфинале «Аль-Иттихад».

Роналду выступает за «Аль-Наср» с 2023 года. Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2025 года. В нынешнем сезоне португалец провёл за «Аль-Наср» 13 матчей во всех турнирах, в которых записал в свой актив 11 голов и две результативные передачи.

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