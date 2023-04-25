Криштиану Роналду вступил в конфликт с тренерским штабом «Аль-Насра» по ходу матча

Португальский нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду вступил в конфликт со своим тренерским штабом после первого тайма полуфинала Кубка Саудовской Аравии с «Аль-Вехдой».
Уходя с поля, португалец начал что-то раздражённо высказывать в адрес своего тренерского штаба.
Сам матч завершился победой «Аль-Вехды» со счётом 1:0. Таким образом, «Аль-Наср» завершил выступление в Кубке Саудовской Аравии. В финальном матче турнира «Аль-Вехда» сыграет с «Аль-Хилялем», который победил в полуфинале «Аль-Иттихад».
Роналду выступает за «Аль-Наср» с 2023 года. Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2025 года. В нынешнем сезоне португалец провёл за «Аль-Наср» 13 матчей во всех турнирах, в которых записал в свой актив 11 голов и две результативные передачи.
Футболисты стоимостью от € 100 млн:
- 25 апреля 2023
-
03:02
-
02:58
-
02:45
-
02:42
-
02:27
-
02:12
-
01:59
-
01:56
-
01:40
-
01:20
-
00:53
-
00:53
-
00:44
-
00:35
-
00:35
-
00:25
-
00:13
-
00:07
- 24 апреля 2023
-
23:59
-
23:54
-
23:45
-
23:43
-
23:32
-
23:29
-
23:13
-
23:07
-
23:03
-
22:59
-
22:51
-
22:47
-
22:45
-
22:41
-
22:40
-
22:34
-
22:32