Гави сообщил Хави о намерении продолжить карьеру в «Барселоне»

Полузащитник «Барселоны» Гави планирует продолжить карьеру в составе каталонского клуба.

Как сообщает Sport, испанец в частном разговоре с главным тренером команды Хави подтвердил, что не собирается уходить летом. Напротив, он хочет остаться на многие годы, поскольку доволен своей ролью и хочет лишь одного: чтобы ситуация с регистрацией его контракта как можно скорее была урегулирована.

Хави напомнил полузащитнику, что считает его фундаментально важным игроком, и отметил, что лучше, чем в «Барселоне», ему нигде не будет.

Ранее сообщалось, что 18-летнего испанца хочет приобрести лондонский «Челси».

Гави до 2015 года выступал в «Бетисе» и уже более восьми лет находится в структуре «Барселоны». В нынешнем сезоне на его счету два гола и шесть результативных передач в 40 матчах. Контракт между сторонами должен истекать в 2026 году, однако Ла Лига отказалась регистрировать его, поэтому, возможно, соглашение между Гави и «Барселоной» истекает в конце сезона.

Хави тепло встречает игроков «Барселоны» после победы: