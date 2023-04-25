Тренер «Аль-Иттифак» считает, что Месси будет играть в чемпионате Саудовской Аравии

Тренер «Аль-Иттифак» Антонио Касорла высказался по поводу возможного перехода нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси в чемпионат Саудовской Аравии.

«Здесь много говорят об этом, я не знаю, что произойдёт, но я уверен, что они будут усердно работать, чтобы заполучить Месси или какую-то другую большую звезду. Как болельщики, так и СМИ считают, что они на правильном пути и что им удастся подписать Месси», — приводит слова Касорлы Be soccer.

Ранее сообщалось, что Месси может покинуть «ПСЖ» в летнее трансферное окно. Одним из вариантов продолжения карьеры аргентинца называется возвращение в «Барселону».

Аргентинский нападающий выступает за «ПСЖ» с 2021 года. Контракт игрока с клубом рассчитан до 2023 года. В нынешнем сезоне Месси провёл за парижан 36 матчей во всех турнирах, в которых забил 20 голов и сделал 19 результативных передач.

«ПСЖ» нашёл замену Месси? Семь назревающих трансферов этого лета: