«Зенит» может стать чемпионом в матче со «Спартаком»

Игра 26-го тура РПЛ «Зенит» — «Спартак», которая состоится в Санкт-Петербурге 7 мая, может стать чемпионской для команды Сергея Семака.
Это может произойти в том случае, если 29 апреля в 25-м туре «Зенит» обыграет в гостях «Крылья», а «Спартак» в тот же день возьмёт дома три очка у «Ростова». Тогда к очной встрече принципиальнейшие соперники из двух столиц подойдут с разницей в десять очков в пользу команды Сергея Семака, так что её успех доведёт преимущество до 13-ти. Это сделает невский клуб недосягаемым для всех за четыре тура до финиша.
На этой дистанции по набранным очкам «Зенит» теоритически может догнать «Ростов». Но по регламенту чемпионата России-2022/23 в этом случае первым критерием определения мест являются личные встречи — на домашнем стадионе «Зенита» сине-бело-голубые обыграли дончан со счётом 3:1, а на выезде матч закончился нулевой ничьёй.
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