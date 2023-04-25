Промес на русском языке обратился к болельщикам «Спартака» после победы над «Краснодаром»
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Нападающий «Спартака» Квинси Промес на русском языке обратился к болельщикам красно-белых после победы в матче с «Краснодаром».
«Привет, ребят! Я здесь! Победа! Давай, вперёд «Спартак» — сказал Промес.
Напомним, вчера, 24 апреля, завершился матч 24-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором московский «Спартак» принимал «Краснодар». Встреча закончилась победой «Спартака» со счётом 4:3.
Промес отличился на 84-й минуте и принёс красно-белым победу в матче. Гол стал для Квинси 85-м в Российской Премьер-Лиге. Он догнал двух лучших бомбардиров чемпионата среди легионеров — Вагнера Лава и Сердара Азмуна.
В нынешнем сезоне РПЛ «Спартак» располагается на третьей строчке турнирной таблицы, набрав 48 очков.
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