Промес на русском языке обратился к болельщикам «Спартака» после победы над «Краснодаром»

Нападающий «Спартака» Квинси Промес на русском языке обратился к болельщикам красно-белых после победы в матче с «Краснодаром».

«Привет, ребят! Я здесь! Победа! Давай, вперёд «Спартак» — сказал Промес.

Напомним, вчера, 24 апреля, завершился матч 24-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором московский «Спартак» принимал «Краснодар». Встреча закончилась победой «Спартака» со счётом 4:3.

Промес отличился на 84-й минуте и принёс красно-белым победу в матче. Гол стал для Квинси 85-м в Российской Премьер-Лиге. Он догнал двух лучших бомбардиров чемпионата среди легионеров — Вагнера Лава и Сердара Азмуна.

В нынешнем сезоне РПЛ «Спартак» располагается на третьей строчке турнирной таблицы, набрав 48 очков.