Судейское преступление. Дзюба добрался до инопланетян. Премьер-лига несправедливости #33

Представляем 33-й выпуск «Премьер-лиги несправедливости» — подкаста «Чемпионата» про российский футбол. Сегодня Андрей Панков и Миша Рождественский обсуждают 24-й тур РПЛ. Три топ-матча, мощнейший судейский скандал в Нижнем Новгороде, сладкая месть Андрея Талалаева и другие хайлайты тура — в новом выпуске.

Аудиоверсия этого выпуска

Телеграм-канал Миши

Инсайды от Андрея

Таймкоды:

0:00 — Всем привет!

0:35 — «Динамо» запрессинговало «Зенит», а потом началось

13:08 — Чудо-спасение «Локомотива» в матче с ЦСКА и великий блиц с Дзюбой

25:19 — «Спартак» не заслужил победить, но «Краснодар» заслужил проиграть. Дикий матч!

50:27 — Что ещё было в туре? Как минимум судейское преступление против «Крыльев»