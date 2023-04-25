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Судейское преступление. Дзюба добрался до инопланетян. Премьер-лига несправедливости #33

Судейское преступление. Дзюба добрался до инопланетян. Премьер-лига несправедливости #33
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Представляем 33-й выпуск «Премьер-лиги несправедливости» — подкаста «Чемпионата» про российский футбол. Сегодня Андрей Панков и Миша Рождественский обсуждают 24-й тур РПЛ. Три топ-матча, мощнейший судейский скандал в Нижнем Новгороде, сладкая месть Андрея Талалаева и другие хайлайты тура — в новом выпуске.

Аудиоверсия этого выпуска

Телеграм-канал Миши

Инсайды от Андрея

Таймкоды:

0:00 — Всем привет!
0:35 — «Динамо» запрессинговало «Зенит», а потом началось
13:08 — Чудо-спасение «Локомотива» в матче с ЦСКА и великий блиц с Дзюбой
25:19 — «Спартак» не заслужил победить, но «Краснодар» заслужил проиграть. Дикий матч!
50:27 — Что ещё было в туре? Как минимум судейское преступление против «Крыльев»

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