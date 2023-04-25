В «Спартаке» отреагировали на слухи о возможной отставке Абаскаля

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков прокомментировал слухи о возможной отставке наставника клуба Гильермо Абаскаля.
«Слухи по поводу Абаскаля? Нет причин для недоверия. Спады бывают у любой команды, но это не повод посыпать голову перлом и принимать какие-то резкие решения. Нужно правильно идентифицировать причины, решить проблемы и двигаться дальше. Тем более команда у нас достаточно молодая, время на ее строительство необходимо. У нас в составе, если не ошибаюсь, 11-12 человек, которым нет 24 лет. Безусловно, этим игрокам нужно еще набираться опыта. Нужна определенная стабильность на длинной дистанции. На подходе у нас порядка пяти игроков до 20 лет, которых привлекали к основе», — приводит слова Мележикова «РБ Спорт».
На данный момент «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив 48 очков. От лидирующего «Зенита» команда отстаёт на 10 очков.
Ранее «Спартак» вылетел из Кубка России, уступив «Акрону».
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