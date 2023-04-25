В «Динамо» сообщили, что пригласили Овечкина на матч РПЛ, посвящённый столетию клуба

Нападающий хоккейного клуба «Вашингтон» Александр Овечкин получил приглашение от футбольного «Динамо» посетить матч чемпионата России с «Факелом», в рамках которого пройдёт празднование столетия московского клуба.

«Действительно, «Динамо» пригласило Александра Овечкина на матч столетия 28 апреля, так как мы знали, что в эти дни он будет в Москве. Александр планирует прийти на игру — очень надеемся, всё получится. По поводу его участия в матчевой программе говорить преждевременно, следите за новостями», — цитирует пресс‑службу «Динамо» «Матч ТВ».

Напомним, 18 апреля 2023 года «Динамо» исполнилось 100 лет. Овечкин, в свою очередь, уже должен был прилететь в Россию. «Вашингтон» не попал в плей-офф впервые за девять лет, и российский нападающий принял решение вернуться на отпуск в Россию.