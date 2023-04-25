Федун прокомментировал волевую победу «Спартака» в матче с «Краснодаром»

Бывший владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал волевую победу команды в матче 24-го тура чемпионата России с «Краснодаром» (4:3). Отметим, по ходу матча красно-белые уступали со счётом 0:2.
«Огненная игра, которая нравится болельщикам, и которую ненавидят тренеры. Поскольку с той и с другой стороны быстрая агрессивная игра, но достаточно много ошибок в защите. Особенно у «Спартака». Основная проблема в том, что играл полуосновной состав, когда вышли Зобнин и Промес появилась совершенно другая игра. Игру делают звёзды. Без них очень тяжело чего-то добиться. Как не было бы желательно для молодых ребят. Уровень Промеса и Зобнина гораздо выше», — приводит слова Федуна «Спорт-экспресс».
На данный момент «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив 48 очков. От лидирующего «Зенита» команда отстаёт на 10 очков.
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