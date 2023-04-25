Сперцян: «Краснодар» был намного сильнее «Спартака», на мне был чистый пенальти

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян высказался после поражения в матче 24-го тура чемпионата России со «Спартаком» (3:4). В частности, игрок был недоволен неназначенным пенальти в ворота столичного клуба.

«Мы всю игру контролировали. Что нам залетало… Мы были намного сильнее. Это футбол, что еще сказать. На мне был чистый пенальти… Там его даже не смотрят. Ну ладно. Не буду за это говорить.

Мы очень сильно переживали из‑за травмы Кади. Было очень страшно. Думали не об игре, а как он. Был такой мини‑спад», — приводит слова Сперцяна «Матч ТВ».

На данный момент «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив 48 очков. От лидирующего «Зенита» команда отстаёт на 10 очков.

«Краснодар», в свою очередь, занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 38 очков.