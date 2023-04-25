Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сперцян: «Краснодар» был намного сильнее «Спартака», на мне был чистый пенальти

Сперцян: «Краснодар» был намного сильнее «Спартака», на мне был чистый пенальти
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян высказался после поражения в матче 24-го тура чемпионата России со «Спартаком» (3:4). В частности, игрок был недоволен неназначенным пенальти в ворота столичного клуба.

«Мы всю игру контролировали. Что нам залетало… Мы были намного сильнее. Это футбол, что еще сказать. На мне был чистый пенальти… Там его даже не смотрят. Ну ладно. Не буду за это говорить.

Мы очень сильно переживали из‑за травмы Кади. Было очень страшно. Думали не об игре, а как он. Был такой мини‑спад», — приводит слова Сперцяна «Матч ТВ».

На данный момент «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив 48 очков. От лидирующего «Зенита» команда отстаёт на 10 очков.
«Краснодар», в свою очередь, занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 38 очков.

Материалы по теме
«Всё было очевидно». «Краснодар» по делу возмущён судейством со «Спартаком»?
«Всё было очевидно». «Краснодар» по делу возмущён судейством со «Спартаком»?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023