Гасилин рассказал, у кого в «Зените» был самый элитный автомобиль

Экс-нападающий «Зенита», а ныне игрок команды из Медиалиги «Амкал» Алексей Гасилин поделился тем, у кого была самая статусная машина в петербургском клубе, а также как некоторые футболисты распоряжались собственными доходами.

«Была ли у Кокорина самая крутая тачка? Нет, у Азмуна. «Ламба» Авентадор, жёлтая. Прикинь, как он по Питеру на ней ездил. Один раз на лежачем полицейском застрял.

А самые скромные машины были у Денисова. Он мог позволить себе все, но ездил на машине, которую выдавал клуб. Красавец! Зато у него сейчас всё хорошо. Так же и Анюков — играл, зарабатывал, тихо спокойно. Ни одного интервью вам не даст. И у него сейчас всё круто, даже после завершения карьеры. Занимается бизнесом», — приводит слова Гасилина «Sport 24».

Гасилин выступал за сине-бело-голубых с 2013 по 2016 годы, где принял участие в двух официальных матчах, где отметился одной голевой передачей.