Дмитрий Сенников: атака ЦСКА в матче с «Локомотивом» была гораздо лучше

Бывший защитник московского «Локомотива» Дмитрий Сенников поделился эмоциями после матча 24-го тура Российской Премьер-лиги между столичным ЦСКА и «железнодорожниками». Игра завершилась со счётом 1:1.

«Удаление сильно изменило игру? Я бы так не сказал. Пиняев попал в штангу, а в остальное время ЦСКА владел инициативой. Команда Федотова была лучше позиционно, хорошо играла в пас. До удаления «армейцы» всё равно владели преимуществом.

В целом атака ЦСКА была гораздо лучше. Обляков выглядел очень здорово, раздавал передачи. Медина здорово подключался по левому флангу, Антон Заболотный тоже создавал свои моменты. «Локомотиву» было сложно. Оставалась надежда на стандарт, он и помог. Лантратов спас во всех моментах, так что его заслуженно признали лучшим игроком матча. Понравилось, что сыграла замена: Миранчук отдал, Изидор забил», – приводит слова Сенникова «Евро-футбол.Ру».