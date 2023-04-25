Гаджи Гаджиев: ничья с ЦСКА — плата «Локомотиву» за мужество

Известный российский тренер Гаджи Гаджиев высказался о матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги между столичными ЦСКА и «Локомотивом». Игра завершилась со счётом 1:1.
«Это плата за мужество. «Локомотив» не сдался. У него и складывается именно потому, что он играет до конца. Железнодорожники ведь и с «Краснодаром» вырвали победу, сражаясь до конца, хотя проигрывали 0:2. Что касается армейцев, они играли хорошо, особенно в первом тайме. Здорово комбинировали, играли в пас, забили, могли ещё, но не использовали свои шансы.
Как оценить ошибку Дивеева, который стал виновником гола в ворота ЦСКА? Не знаю, с чем связана эта грубая ошибка. До этого он вроде бы получил травму. Может, с этим связано. Такие ляпы невозможно объяснить.
Невнимательность? Это да. Футболисты любят говорить, что они теряют концентрацию. Но в конце матча они не имеют права это делать. Требования футбола жёсткие, и это правильно. Играть надо с первой минуты и до последней, независимо от счёта», – приводит слова Гаджиева «Евро-Футбол.Ру».
- 25 апреля 2023
-
07:30
-
07:01
-
06:56
-
06:50
-
06:08
-
05:58
-
05:30
-
04:55
-
04:49
-
04:31
-
04:25
-
04:11
-
03:51
-
03:12
-
03:02
-
02:58
-
02:45
-
02:42
-
02:27
-
02:12
-
01:59
-
01:56
-
01:40
-
01:20
-
00:53
-
00:53
-
00:44
-
00:35
-
00:35
-
00:25
-
00:13
-
00:07
- 24 апреля 2023
-
23:59
-
23:54
-
23:45