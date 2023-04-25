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Матеу Лаос не по своему желанию может завершить карьеру главного судьи

Матеу Лаос не по своему желанию может завершить карьеру главного судьи
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Технический арбитражный комитет Испании собирается перевести Матеу Лаоса с должности главного судьи на VAR, сообщает Marca.

Матеу известен своим особым стилем судейства. Лаос делает большой упор на педагогическое общение с футболистами во время матча, а также выделяется собственной заметной харизмой.

Эксцентричный судья отсудил в своей карьере пять игр чемпионата мира. Последняя встреча стала одной из самой скандальных в его карьере, это был четвертьфинал ЧМ-2022 Нидерланды — Аргентина (2:2, 3:4 пен.). За основное и дополнительное время испанец показал 12 жёлтых карточек, а также одну жёлтую запасному и три жёлтые карточки после матча, две из которых привели к удалению голландского латераля Дензела Думфриса. В матче было множество единоборств, скандалов и драк, которые не прекратились и после финального свистка. Многие обрушили свою критику на рефери, обвиняя его в том, что он потерял контроль над матчем. Впоследствии глава судейского комитета международной федерации футбола Пьерлуиджи Коллина отправил испанца домой.

Как сообщается, Лаос не имеет желания завершать карьеру в поле. Решение будет принято испанским комитетом в июне.

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