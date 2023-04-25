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Первый тренер Александра Кокорина объяснил его два незабитых пенальти в одном матче

Первый тренер Александра Кокорина объяснил его два незабитых пенальти в одном матче
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Валерий Стаферов, представляющий интересы российского нападающего «Ариса» Александра Кокорина, высказался о его двух незабитых пенальти в игре чемпионата Кипра с АПОЭЛом. Игра завершилась со счётом 0:0.

«Никогда у Александра Кокорина не было проблем с исполнением пенальти, у него всегда была психологическая устойчивость — он всё забивал. Два нереализованных пенальти связаны с абсолютно другими факторами.

Этот момент никак на него не повлияет. Где бы и сколько Саша ни ошибался, он всегда шёл дальше, это уверенный в себе человек. Может быть, Кокорин плохо позавтракал или пообедал, поэтому и не забил два с «точки». Это неожиданность, которая случается со всеми. Александр Кокорин однозначно уверенный в себе футболист и человек», – приводит слова Стаферова Sport24.

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