Первый тренер Александра Кокорина объяснил его два незабитых пенальти в одном матче

Валерий Стаферов, представляющий интересы российского нападающего «Ариса» Александра Кокорина, высказался о его двух незабитых пенальти в игре чемпионата Кипра с АПОЭЛом. Игра завершилась со счётом 0:0.
«Никогда у Александра Кокорина не было проблем с исполнением пенальти, у него всегда была психологическая устойчивость — он всё забивал. Два нереализованных пенальти связаны с абсолютно другими факторами.
Этот момент никак на него не повлияет. Где бы и сколько Саша ни ошибался, он всегда шёл дальше, это уверенный в себе человек. Может быть, Кокорин плохо позавтракал или пообедал, поэтому и не забил два с «точки». Это неожиданность, которая случается со всеми. Александр Кокорин однозначно уверенный в себе футболист и человек», – приводит слова Стаферова Sport24.
- 25 апреля 2023
-
07:30
-
07:01
-
06:56
-
06:50
-
06:08
-
05:58
-
05:30
-
04:55
-
04:49
-
04:31
-
04:25
-
04:11
-
03:51
-
03:12
-
03:02
-
02:58
-
02:45
-
02:42
-
02:27
-
02:12
-
01:59
-
01:56
-
01:40
-
01:20
-
00:53
-
00:53
-
00:44
-
00:35
-
00:35
-
00:25
-
00:13
-
00:07
- 24 апреля 2023
-
23:59
-
23:54
-
23:45