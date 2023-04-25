Алексей Гасилин: моим клубом на Кипре владел мафиозник

Экс-нападающий «Зенита», а ныне игрок команды из Медиалиги «Амкал» Алексей Гасилин рассказал о своём периоде в кипрский клуб «Эрмис».
«После Второй лиги у меня были предложения из ФНЛ, но за время в «Звезде» я поднабрал лишнего веса, так что решил поехать в «Эрмис» — докайфовать свою карьеру. Мне дали контракт на два года и с хорошими, по меркам Кипра, деньгами. Подъёмные — десятка евро. Клуб снял мне шикарные апартаменты: бассейн, барная стойка, лежаки, три минуты до моря. Еще и машину выдали! Клубом владеет и тогда владел местный дон Корлеоне, мафиозник. Криминальные схемы в городе проходили через него. Все атрибуты криминального босса были при нём — огромный дом, «Роллс-Ройс» и охранники.
У нас были трёхмесячные сборы перед стартом чемпионата. За неделю до начала сезона мы в товарищеской игре проигрываем принципиальному сопернику. В товарищеской! Владелец тут же увольняет главного тренера, спортивного директора и распускает 12 игроков, которых они привели в межсезонье. Ко мне приехал спортивный директор: «Нужно срочно отдать 10 тысяч подъёмных, которые тебе выплатили. Ты не понимаешь, что это за человек! Если не отдашь, он завтра же к тебе приедет!» Я пошел на море, искупался, взял билеты на ближайший рейс в Россию и улетел», — приводит слова Гасилина Sport 24.
- 25 апреля 2023
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