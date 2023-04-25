«Веселуха была на матче». Шавло прокомментировал исход игры «Спартак» — «Краснодар»

Бывший генеральный директор московского «Спартака» Сергей Шавло поделился эмоциями после победы красно-белых в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги над «Краснодаром». Игра завершилась со счётом 4:3.
«Веселуха была на матче. Думал, веселье будет только с «Динамо», но сегодня было ещё веселее. В первом тайме «Спартак» проспал, а во втором начали играть. Замены были сделаны вовремя. Главное, начали реализовывать моменты. В первом тайме только два раза красно-белые подошли к воротам, так нельзя играть. «Спартак» показал характер.
Судейские решения повлияли на ход матча? Не буду обсуждать, потому что на стадионе ничего не было видно. Безбородов — квалифицированный судья. Думаю, он не допустил ошибок.
Победа придаст положительный импульс «Спартаку»? Естественно. Такую игру вырвать дорогого стоит. Сейчас у «Спартака» пойдут сложные матчи. «Ростов» — конкурент. Будет весело. Надо начинать играть, как во втором тайме, а не как в первом. Борьба будет очень серьёзная», – приводит слова Шавло «РБ Спорт».
- 25 апреля 2023
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