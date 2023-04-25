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Калешин: «Краснодар» сделал подарок «Спартаку» на майские праздники, хотя выглядел лучше

Калешин: «Краснодар» сделал подарок «Спартаку» на майские праздники, хотя выглядел лучше
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Бывший футболист «Краснодара» Виталий Калешин высказался о матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги между столичным «Спартаком» и «быками». Игра завершилась со счётом 4:3 в пользу команды из Москвы.

«Краснодар» сделал подарок «Спартаку» на майские праздники. Отдал такую игру при счёте 2:0. Пенальти, затем Сафонов сыграл не лучшим образом, отбил на ногу Соболеву. Потом забили снова, и, казалось, ещё можно остаться в игре.

Несмотря на то что «Спартак» забил четыре, «Краснодар» был сильнее, выглядел лучше и целостнее. Дело не в том, что расслабились, — счёт был не 5:0. Сами дали повод «Спартаку» поверить, что можно унести ноги с этого матча», – приводит слова Калешина Metaratings.

На данный момент «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив 48 очков. От лидирующего «Зенита» команда отстаёт на 10 очков.

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