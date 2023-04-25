Очередной провал Роналду, Шестёркина признали лучшим вратарём НХЛ. Главное к утру

«Аль-Наср» вместе с португальским нападающим Криштиану Роналду вылетел из Кубка Саудовской Аравии, российский голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин был признан лучшим вратарём Национальной хоккейной лиги по версии The Athletic, «Спартак» переиграл «Краснодар» в матче чемпионата России. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
1. «Аль-Наср» уступил «Аль-Вехде» в Кубке Саудовской Аравии, Роналду сыграл полный матч.
2. Шестёркин — лучший вратарь НХЛ, Василевский занял лишь пятое место по версии The Athletic.
3. «Спартак» победил «Краснодар», отыгравшись с 0:2.
4. «Торонто» в овертайме переиграл «Тампу», у Кучерова и Сергачёва по два очка.
5. «Аталанта» дома уверенно обыграла «Рому».
6. «Лейкерс» переиграли «Мемфис» в овертайме благодаря ключевым броскам Леброна.
7. Криштиану Роналду вступил в конфликт с тренерским штабом «Аль-Насра» по ходу матча.
8. В «Спартаке» отреагировали на слухи о возможной отставке Абаскаля.
9. Валерий Ничушкин пропустит второй матч плей-офф НХЛ подряд из-за «личных причин».
10. Промес догнал двух лучших бомбардиров РПЛ среди легионеров.
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