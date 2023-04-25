Борис Игнатьев объяснил, из-за чего ЦСКА не удержал победу в матче с «Локомотивом»

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев высказался о матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги между ЦСКА и «Локомотивом».

«Меня удивила развязка этого матча. Игроки ЦСКА управляли игрой, делали всё для того, чтобы увеличить счёт. Но упирались в хорошо организованную оборону «Локомотива», в футболистов, которые действовали с большим желанием. Причём не только отстоять свои ворота, но и найти свой шанс в атаке. Тут в ЦСКА пошли замены. И они расслабили команду. Дали понять, что неважно, кто играет и как. Важно, что игра складывается в пользу ЦСКА, игроков «Локомотива» меньше, победа не за горами. «Локо» нашли слабинку в действиях ЦСКА. Хотя их было мало.

Они всё время думали: вот-вот, у нас преимущество, вот мы возле штрафной, вот — в штрафной, сейчас забьём… Чалова поменяли, Облякова поменяли, пять человек поменяли — значит, уже неважно, кто на поле. И внутренняя струна ЦСКА, которая была натянута, дала слабину, лопнула. А игроки «Локомотива» — молодцы. Верили в свои силы. Не спрятались за то, за что многие прячутся: нас, дескать, было меньше, мы устали. Пошли к чужим воротам и забили свой гол», – приводит слова Игнатьева «РБ Спорт».