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Мбаппе и Рамос не хотят видеть Паредеса в раздевалке «ПСЖ» — L'Equipe

Мбаппе и Рамос не хотят видеть Паредеса в раздевалке «ПСЖ» — L'Equipe
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В раздевалке французского «ПСЖ» не хотят видеть аргентинского полузащитника Леандро Паредеса, который сейчас играет за туринский «Ювентус» на правах аренды из парижского клуба. Об этом сообщает L'Equipe.

По информации источника, после конфликта с защитником «ПСЖ» Серхио Рамосом во время матча с «Ювентусом» футболисты парижан больше не хотят видеть Паредеса в раздевалке. Причём даже если испанский защитник покинет французский клуб по окончании контракта ближайшим летом, это не изменит отношения к аргентинцу, так как мнение Рамоса разделяет нападающий Килиан Мбаппе.

Контракт 28-летнего Паредеса с «ПСЖ» истекает в июне 2024 года. По информации СМИ, «Ювентус» не будет выкупать игрока у французского клуба.

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