Арбитр Федотов оценил работу судьи Мешкова в матче «Зенит» — «Динамо»

Бывший арбитр ФИФА Игорь Федотов оценил работу главного судьи матча 24-го тура Российской Премьер-Лиги между санкт-петербургским «Зенитом» и московским «Динамо» (3:1) Виталия Мешкова. Эксперт заявил, что арбитр хорошо отработал и разобрался в моменте с 11-метровым в пользу сине-бело-голубых.

«Хорошая работа Мешкова. Разобрался в единственном моменте с 11-метровым в пользу «Зенита», но он и не был сложным. Футболист «Динамо» не успел, и произошёл классический наступ на голеностоп. Конечно, Малком в своём стиле дорисовал, но сам факт нарушения был», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

В конце первого тайма Мешков назначил пенальти в ворота «Динамо» после фола игрока москвичей на Малкоме.