Группа «Тату» выступит перед матчем «Зенита» и «Спартака» в РПЛ
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Санкт-петербургский «Зенит» на своём официальном сайте объявил, что перед матчем 26-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком» в Санкт-Петербурге на трибунах стадиона «Газпром Арена» выступит известная российская музыкальная группа «Тату».
Дуэт Юлии Волковой и Елены Катиной объединится впервые за несколько лет специально для того, чтобы выступить перед игрой «Зенита» и «Спартака». Матч пройдёт 7 мая. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени. Концерт «Тату» начнётся за час до старта игры.
Матч «Зенита» со «Спартаком» может стать для сине-бело-голубых чемпионским. Сейчас петербуржцы лидируют в РПЛ с 58 набранными очками после 24 матчей. В активе «Спартака», идущего третьим, 48 очков.
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