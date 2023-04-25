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«Вы не можете делать меньше меня». 38-летний Вагнер Лав обратился к молодым игрокам

«Вы не можете делать меньше меня». 38-летний Вагнер Лав обратился к молодым игрокам
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Нападающий «Спорт Ресифи» Вагнер Лав, ставший автором одного из голов в решающем матче команды за победу в Лиге Пернамбукано над «Ретро» (2:1; 2:2), подшутил над молодыми футболистами команды.

«Когда был молод, то увидел, как бегает один из старших. Тогда сказал своему брату, что я должен бегать больше, чем этот парень. Сегодня я говорю молодым: «Вы не можете сделать меньше, чем я». Им приходится бегать больше, чем мне (смеётся), — приводит слова Лава Globo.

Вагнер Лав выступает за бразильскую команду с июля 2022 года. Его контракт с командой истекает в конце сезона. В 40 матчах за «Спорт Ресифи» на счету Вагнера Лава 18 голов и три результативные передачи. Напомним, долгое время бразилец был футболистом ЦСКА.

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