Салтыков: Калешин может спокойно возглавить любой клуб РПЛ, он топ-тренер и топ-психолог
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Полузащитник «Акрона» Никита Салтыков высказался о перспективах главного тренера тольяттинской команды Евгения Калешина. По мнению футболиста, этому специалисту по силам возглавить любой клуб из Российской Премьер-Лиги и добиваться с ним результатов.
«Сможет ли Калешин со временем возглавить клуб уровня «Спартака»? Евгений Игоревич спокойно может возглавить любой клуб РПЛ. Моё мнение – это топ-тренер, топ-психолог, топ-тактик. Мне было бы очень интересно понаблюдать за его командой, которая бы находилась на самом высоком уровне в России. Он добился бы с ней положительных результатов», – приводит слова Никиты Салтыкова Metaratings.
Напомним, накануне Евгений Калешин дал большое эксклюзивное интервью «Чемпионату»:
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