Спортивный директор «Факела»: очевидно, что проблема в судействе есть

Спортивный директор «Факела» Кирилл Котов отреагировал на новость об отставке гендиректора «Крыльев Советов» Вадима Андреева после матча 24-го тура Российской Премьер-Лиги с «Пари Нижний Новгород» (2:1). Напомним, Андреев подал в отставку со своего поста в знак протеста против судейства и бездействия руководства судейского корпуса.
«Я никакого отношения не имею к «Крылья Советам», комментировать не могу. У всех свои методы, мы, в свою очередь, пригласили господина Каманцева на общее собрание клубов РПЛ, которое будет 26 апреля. Мы так отреагировали. Это очевидно, что проблема в судействе есть, вопрос как раз надо задать тому, кто возглавляет», — приводит слова Кирилла Котова Metaratings.
Напомним, «Факел» занимает 13-е место в турнирной таблице нынешнего розыгрыша РПЛ. Воронежский клуб набрал 22 очка в 24 матчах.
- 25 апреля 2023
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