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Лапорт готов уйти из «Ман Сити» в «Барселону». «Горожане» хотят заменить его Гвардиолом

Защитник «Манчестер Сити» Эмерик Лапорт может покинуть английский клуб ближайшим летом. Об этом сообщает Footmercato.

По информации источника, испанский защитник готов уйти из команды. В нём заинтересована «Барселона», которая ищет замену завершившему карьеру Жерару Пике.

«Манчестер Сити» же готов заменить Лапорта хорватским защитником «РБ Лейпциг» Йошко Гвардиолом. Английский клуб готов предложить немецкой команде за трансфер хорвата € 110 млн.

28-летний Лапорт сыграл 19 матчей за «Манчестер Сити» в текущем сезоне во всех турнирах, отметившись одной голевой передачей. Его контракт с «горожанами» рассчитан до 2025 года. 21-летний Гвардиол забил три гола за «РБ Лейпциг» в 37 проведённых встречах.

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Кто может покинуть «Манчестер Сити»