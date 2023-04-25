Георгий Джикия отреагировал на просьбу Матвея Сафонова наказать болельщиков «Спартака»

Защитник и капитан «Спартака» Георгий Джикия высказался о просьбе вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова наказать болельщиков красно-белых за выкрики в адрес футболистов соперника по ходу матча 24-го тура Российской Премьер-Лиги. Матч на «Открытие Банк Арене» закончился победой «Спартака» со счётом 4:3.
— Сафонов сказал, что недоволен поведением болельщиков «Спартака», оскорблявших игроков «Краснодара» после матча. Сталкивались с подобным отношением?
— Сталкивался, но я не жаловался.
— Будет ли справедливо наказать «Спартак» за эмоции болельщиков?
— За что?
— За эмоции.
— Какие?
— Болельщики посылали игроков на три буквы?
— Это достоверная информация?
— Сафонов обратился с такой информацией к делегату матча.
— Разберутся, — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
- 25 апреля 2023
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