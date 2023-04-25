Серхио Рамос обратился к Илону Маску, приложив сообщения в свой адрес в «Твиттере»
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Защитник «ПСЖ» Серхио Рамос обратился к новому владельцу «Твиттера» Илону Маску, предложив тому искоренить всю ненависть, которой заполнена соцсеть. Испанец приложил скриншоты комментариев, где пользователи желают смерти ему и его семье, а также оскорбляют футболиста.
«Принудительные платежи и зарабатывание денег — это одна стратегия. Но есть другая, где можно искоренить ненависть, поощрять уважительное общение и просто сделать «Твиттер» лучше...» — написал Рамос.
Отметим, что теперь для верификации своего профиля в «Твиттере» известные люди должны будут ежемесячно платить $ 8. Лишь в этом случае их учётные записи будут подтверждены.
Рамос толкнул фотографа после поражения от «Баварии». Видеоролик:
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