«Мазохизм какой-то, как это терпеть?» Ловчев назвал главную проблему нынешнего «Спартака»

Ветеран московского «Спартака» Евгений Ловчев прокомментировал победу красно-белых в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром». Встреча завершилась со счётом 4:3 в пользу «Спартака». Исходя из игры красно-белых, Ловчев назвал главную проблему команды Гильермо Абаскаля.

«Семь голов забито, шикарная история для болельщика. Зрелище, если посмотреть голы, супер. Интрига — супер. Те, кто пришёл на стадион или посмотрел по ТВ, не разочарованы. Но я смотрю немного иначе. И перед матчем говорил, и повторю после — главной проблемой «Спартака» является оборона. Уже долгие годы является.

В целом это проблема и российского футбола. Мы долго критиковали поколение братьев Березуцких и Игнашевича, но вот они закончили — и понятно, что за ними нет никого. Дивеев ошибается. Что вчера делал Чернов в случае с первым голом «Краснодара»? При этом почти в каждой команде РПЛ есть тренер по обороне. Специализированный тренер! И такие ляпы.

А Дуарте? В случае со вторым голом «Краснодара» человек сначала бежал, а потом остановился. Да, там ему мяч в атаке подсунули, но что это за игра защитника в опасном эпизоде? Я в шоке. Человека привезли, как пишут, за € 4 млн — и платить ему зарплату должен не «Лукойл» и не «Спартак», а тот, кто его купил.

Не могут тренеры не понимать, что оборона слабая. Чтобы победить, «Спартаку» нужно забить четыре гола — в случае с «Краснодаром» смогли, в матче с «Динамо» нет. Чтобы обыграть «Факел», три гола пришлось забивать.

Как это всё назвать? Мазохизм какой-то — как это всё терпеть, в чём тут радость, когда ты раз за разом наступаешь на одни и те же грабли?

Выход тут только один — если не можете научить, надо купить хороших футболистов. Абаскаль должен прийти и попросить приобрести хороших защитников. И отмечу, что тренер психанул с заменой Чернова, убрав защитника после ошибок ещё в первом тайме. Отношение тренера к такому очень жёсткое.

«Спартак» радуется победе, но завтра снова будет «Акрон» и разочарование. Чтобы выиграть, четыре гола пришлось забивать! А могли-то и 2:3 проиграть. Ну какая конкуренция с «Зенитом», когда у вас в обороне Дуарте.

Из хорошего — «Спартак» не сдался и выдержал два тяжелейших удара — отыгрывался с 0:2 и с 2:3. Это говорит о стойком характере. Видно, что вернулся мастер — Промес, который делает разницу», — написал Ловчев в своём телеграм-канале.