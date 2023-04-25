Мостовой: пришёл на «Спартак» впервые за три года — сразу победа. Говорят, что я фартовый

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой рассказал, что присутствовал на стадионе во время матча красно-белых с «Краснодаром». Игра 23-го тура РПЛ проходила в Москве и завершилась в пользу «Спартака» со счётом 4:3.

«Специально для меня такой матч после трёх лет отсутствия на стадионе «Спартака»? Для меня и моих друзей. Игра была довольно плохая у «Спартака» до определённого момента. При счёте 0:2 шансов не было.

«Краснодар» хорошо играл, но получил четыре мяча. «Спартак» играл плохо, но получил три — весь результат. Много ошибок и брака, много смешных моментов. Смешно было, когда Дуарте перестал бежать. Игра забудется, но результат останется.

Пришёл на игру «Спартаке» впервые за три года — сразу победа. Будем ли меня чаще видеть на футболе? Друзья зовут. Говорят, что я какой-то фартовый. Думаю, что да. На следующий матч придём», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.