Созин: меня возмутил поступок директора «Крыльев». Его отставка — пиар-ход и отмазка

Футбольный эксперт Андрей Созин прокомментировал решение генерального директора Вадима Андреева подать в отставку в знак протеста против судейства в Российской Премьер-Лиге.

«Меня возмутил поступок гендиректора «Крыльев» Вадима Андреева…Понятно, что игра не идёт, близки к стыкам, ничего не получается, и тут сразу включается момент с «нас убивают». Понятно, что в руководстве недовольны результатами команды, и он разыграл такую карту. Посмотрите игру, это судья виноват, что Евгеньев сам себе отдавал пас на выход один на один?

Ошибок сейчас много, ЭСК всё время вообще встаёт на сторону команд. Бывают и необъяснимые ситуации. Но это не повод уходить, этот уход – отмазка и пиар-ход. Я думаю, что его и так уволили, но решили разыграть эту карту. И, если дела у команды лучше не станут, не удивлюсь, что тренер тоже уйдёт и снова будет разыграна карта с судейством. Пока у «Крыльев» всё было хорошо, про судейство молчали. Сейчас игра вроде и есть, а результата нет. Но легко можно заделаться революционером, однако сильно сомневаюсь, что Андреев своим ходом что-то поменяет», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата».