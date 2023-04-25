Игрок «Наполи» Ди Лоренцо: странно ощущать, что я могу стать первым после Марадоны

Защитник итальянского «Наполи» Джованни Ди Лоренцо высказался о возможном чемпионстве неаполитанцев в текущем сезоне Серии A, заявив, что испытывает странные чувства, осознавая, что может стать первым капитаном команды со времён легендарного аргентинского нападающего Диего Марадоны, поднявшим кубок чемпионов Италии над головой.

«Победа над «Ювентусом» приблизила нас к нашей цели. Мы давно начали этот путь и собираемся насладиться этим. Странно ощущать, что я могу стать следующим капитаном после великого Марадоны, поднявшим трофей над головой. Мы все пытаемся насладиться каждым моментом прекрасного путешествия», — приводит слова Ди Лоренцо DAZN.

Последний раз «Наполи» становился чемпионом Италии в 1986 году.

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