Кокорин пошутил про будущее в Италии: возможно, не буду играть, но буду присутствовать

Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин, выступающий на правах аренды в кипрском «Арисе», рассказал о своём будущем в итальянском клубе. Соглашение между сторонами рассчитано до лета 2024 года.
«Вернуться в «Фиорентину» и впечатлить Итальяно? Я в этом деле человек маленький. У меня есть боссы в «Фиорентине», думаю, приеду и будем разговаривать на месте. Мне никто не звонил, ничего не говорил. Допускаю, что ещё год поиграю в Италии? Допускаю, что буду не играть, но присутствовать там (смеётся). Хотелось бы поиграть в Италии, но посмотрим, что скажут боссы «Фиорентины», — сказал Кокорин в видео, опубликованном на YouTube-канале Nobel.
32-летний Кокорин стал игроком итальянского клуба в январе 2021 года. В 11 матчах за команду он не отметился результативными действиями, проведя на поле 216 минут.
- 25 апреля 2023
-
12:09
-
12:00
-
11:48
-
11:46
-
11:40
-
11:40
-
11:36
-
11:36
-
11:31
-
11:26
-
11:20
-
11:18
-
11:17
-
11:09
-
11:05
-
11:01
-
11:00
-
11:00
-
10:51
-
10:41
-
10:40
-
10:40
-
10:30
-
10:29
-
10:19
-
10:15
-
10:11
-
10:10
-
10:08
-
10:05
-
10:05
-
10:00
-
09:51
-
09:50
-
09:32