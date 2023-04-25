Кокорин пошутил про будущее в Италии: возможно, не буду играть, но буду присутствовать

Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин, выступающий на правах аренды в кипрском «Арисе», рассказал о своём будущем в итальянском клубе. Соглашение между сторонами рассчитано до лета 2024 года.

«Вернуться в «Фиорентину» и впечатлить Итальяно? Я в этом деле человек маленький. У меня есть боссы в «Фиорентине», думаю, приеду и будем разговаривать на месте. Мне никто не звонил, ничего не говорил. Допускаю, что ещё год поиграю в Италии? Допускаю, что буду не играть, но присутствовать там (смеётся). Хотелось бы поиграть в Италии, но посмотрим, что скажут боссы «Фиорентины», — сказал Кокорин в видео, опубликованном на YouTube-канале Nobel.

32-летний Кокорин стал игроком итальянского клуба в январе 2021 года. В 11 матчах за команду он не отметился результативными действиями, проведя на поле 216 минут.