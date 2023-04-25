Ковачич: чувствую себя в «Челси» как дома. Лондон невозможно не любить

Полузащитник лондонского «Челси» Матео Ковачич рассказал о своём отношении к клубу и городу, заявив, что ему всё нравится.
«Я здесь уже пять лет, время летит незаметно, я в «Челси» уже дольше, чем был в любом из других клубов. Я чувствую себя здесь как дома. Лондон невозможно не любить. Моей семье нравится здесь. Здесь хорошая еда, может, не такая же, как в Италии или Испании. Но Лондон прекрасен. Мой сын ходит в Лондоне в детский сад, ему там нравится, люди очень милые. Я могу говорить только хорошее о Лондоне и Англии. Мы чувствуем себя здесь очень хорошо.
Я счастлив, что смог побывать во многих красивых странах. Я усвоил много уроков, но прежде всего научился просто уважать людей. Я стараюсь относиться к ним так же, как они относились ко мне. Стараюсь быть максимально вежливым, хоть это и не всегда даётся легко, быть собой», — приводит слова Ковачича официальный сайт «Челси».
- 25 апреля 2023
-
12:09
-
12:00
-
11:48
-
11:46
-
11:40
-
11:40
-
11:36
-
11:36
-
11:31
-
11:26
-
11:20
-
11:18
-
11:17
-
11:09
-
11:05
-
11:01
-
11:00
-
11:00
-
10:51
-
10:41
-
10:40
-
10:40
-
10:30
-
10:29
-
10:19
-
10:15
-
10:11
-
10:10
-
10:08
-
10:05
-
10:05
-
10:00
-
09:51
-
09:50
-
09:32