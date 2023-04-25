Кокорин: я забил за «Динамо» 50 голов, но легендой клуба считают Вальбуэна с семью матчами

Бывший нападающий «Динамо» Александр Кокорин возмутился отношением болельщиков и руководства клуба к иностранным футболистам. Кокорин вспомнил полузащитника Матьё Вальбуэна.

«Сколько забил за «Динамо»? Ровно 50. 203 матча, но легенда у нас в итоге Вальбуэна, у которого семь игр, и Люк Уилкшир. В клубе меня легендой не считают. Да, я больше ассоциируюсь с «Динамо», а не с «Зенитом», а они так не считают.

Есть русские ребята, которые сделали для клуба намного больше, чем эти иностранцы. Вспоминаю, как провожали Вальбуэна. Чудак просто подал три угловых в Самбу, когда он был в паре центральных с Дугласом, и стал любимцем фанатов. Сразу потом ушёл на повышение куда-то, соскочил», — сказал Кокорин в видео, опубликованном на YouTube-канале Nobel.

Александр Кокорин в 203 матчах за «Динамо» забил 50 голов и отдал 26 результативных передач. Сейчас он выступает за греческий «Арис», права на него принадлежат «Фиорентине».

38-летний Вальбуэна отметился шестью голами и 17 результативными передачами в 40 матчах за московский клуб. Сейчас француз выступает за греческий «Олимпиакос».