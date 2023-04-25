Хаджи: игроки «Спартака» не могли сделать больше трёх передач с «Краснодаром» — что это?

Бывший генеральный менеджер «Спартака» Александр Хаджи высказался об игре команды с «Краснодаром» (4:3) в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Я не сторонник частой ротации, чтобы в чемпионате играл один состав, а в Кубке — другой. Вот вышли основные игроки во втором тайме — и игра сразу поменялась. Почему нельзя сразу играть сильнейшими футболистами? В ротации вся беда. Раньше люди играли с травмами, а сейчас чуть что и пропускают две игры. Некоторые не за клуб играют, а за деньги. Никого не хочу оскорблять, но это моё мнение. Помню, как раньше люди играли: с перемотанными ногами и на уколах. Может быть, это и неправильно, но они выходили и бились. А сейчас футболисты получают лёгкие травмы и пропускают матчи. Вот и получаются недобор очков и слабые игры, которые невозможно смотреть. «Акрон» показал, что это такое.

Во втором тайме вышли играющие ребята — и игра поменялась. Сразу Соболев раскрылся, а то в первом тайме некому было пас отдать. Да, был один хороший момент, но Бальде его загубил — не смог забить в практически пустые ворота. Все были напряжёнными — мячи отскакивали как от стенки, больше трёх передач не могли сделать. Что это такое? А второй тайм был боевой: было видно, что футболисты играют, бьются и стараются победить. Команда загорелась — появился спартаковский дух. Молодцы. Самим спартаковцам нравилось играть во втором тайме — это главное. Они получили удовольствие. Для болельщиков игра получилась сказочной: два раза «горели» и победили 4:3.

Следующие две игры с «Ростовом» и «Зенитом» будут тяжёлыми. Хорошо, если «Спартак» подойдёт к ним без потерь. Тем составом, который был в первом тайме с «Краснодаром», бесполезно играть — некоторые футболисты вообще посторонние», — сказал Хаджи беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Загорским.