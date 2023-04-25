Экс-форвард «Зенита»: на деньги от РФС и клуба купил себе машину, гонял в школу на «бэхе»

Бывший нападающий «Зенита» Алексей Гасилин рассказал о премиальных за победу на юношеском чемпионате Европы до 17 лет, заявив, что на полученные деньги купил себе машину, на которой ездил в школу. Футболисту на момент приобретения автомобиля не исполнилось 18 лет.
«Победа на юношеском чемпионате Европы до 17 лет? Это было вообще неожиданно. По сетке мы шли еле-еле. Индивидуально мы были слабее чуть ли не каждого нашего соперника, могли брать только за счёт характера и командных действий. В итоге в финале мы по пенальти обыграли итальянцев.
Премки были очень хорошие. На деньги, которые после победы мне выплатили РФС и «Зенит», я купил себе машину — BMW «тройку». Стоила она тогда 1,2 миллиона рублей. Самое забавное, что я её купил, когда у меня ещё не было прав, я был в 11-м классе. Потом, когда в марте я получил права, гонял в школу на «бэхе», — приводит слова Гасилина Sport24.
- 25 апреля 2023
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