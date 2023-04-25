Губернатор Самарской области прокомментировал уход гендиректора «Крыльев» из-за судейства

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров прокомментировал решение генерального директора «Крыльев Советов» Вадима Андреева уйти в отставку в знак протеста против судейства в РПЛ. Политик сообщил, что обсудил сложившуюся ситуацию с РФС.
«Всегда считал и продолжаю считать, что судьба футбольного матча должна решаться на поле. Любые другие варианты получения результата, кроме, собственно, игрового, только подрывают веру в справедливость и принципы спортивной борьбы. А сегодня запрос на справедливость в нашем обществе высок как никогда.
К сожалению, в этом сезоне вопросы к судейству возникали неоднократно как у болельщиков, так и у игроков, тренерского штаба, различных экспертов. В конце прошлого сезона наметилась определённая тенденция на наведение порядка в судейском корпусе, но складывается ощущение, что эта работа приостановилась.
Поскольку гендиректор клуба сделал такое заявление, видимо, у него есть основания полагать, что проблема не решается должным образом. Совет директоров клуба, безусловно, рассмотрит его заявление, изучит все сопутствующие обстоятельства и примет окончательное решение.
Обсудил ситуацию с руководством РФС. Рассчитываю на всесторонний и справедливый разбор, а также на принятие конкретных решений.
Как бы то ни было, мы, болельщики «Крыльев», любим клуб и продолжим его поддерживать. Своих не бросаем в любой ситуации», — приводит слова Азарова «Спорт-экспресс».
- 25 апреля 2023
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