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Александр Кокорин объяснил слова про тюрьму и настоящих мужчин

Александр Кокорин объяснил слова про тюрьму и настоящих мужчин
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Нападающий «Ариса» Александр Кокорин, ранее заявивший, что каждый нормальный мужчина должен отсидеть в тюрьме, объяснил свои слова.

«Все прекрасно знают, что спортсмены, как вы любите говорить «не совсем умные ребята». Делайте скидку на это (смеётся). Я имел в виду, что тех людей, которых чуть понесло по жизни, считающих себя лучше других, поплывших, не чувствующих земли под ногами, их можно посадить для переосмысления на месяц-два. Не каждого. Если подумали, что я всех призвал нарушать закон и потом сесть в тюрьму, нет, я этого не имел в виду», — сказал Кокорин в видео, опубликованном на YouTube-канале Nobel.

Права на 32-летнего Кокорина принадлежат итальянской «Фиорентине». Соглашение между сторонами действует до лета 2024 года.

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