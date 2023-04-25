Мирзов: Гогниев — перспективный тренер. Он ещё может поработать в РПЛ в будущем

Полузащитник подмосковных «Химок» Резиуан Мирзов назвал бывшего главного тренера химчан Спартака Гогниева перспективным специалистом и не исключил варианта, что тот получит ещё один шанс поработать в РПЛ.

«Почему не получилось у Гогниева? Он хотел и видел свой футбол. Те люди, которых он убрал, ему не подходили. Он привёл своих футболистов. Результата не было — значит, тренер виноват. Но я не удивлюсь, если мы ещё раз увидим его в РПЛ. Он молодой и перспективный тренер, развивается, учится. Надеюсь, он впредь сделает работу над ошибками и у него всё получится», — приводит слова Мирзова «Спорт-экспресс».

Гогниев начал работать в «Химках» в сентябре 2022 года, а покинул свой пост уже в апреле 2023 года.